(Kamalı Haber)- Lefkoşa’da meydana gelen uyuşturucu madde alma, verme ve tasarrufu suçlarından tutuklanan Muhammet Kızmaz,Muhittin Alak ve Frank Jumbo mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Fezile Kesat mahkemeye olguları aktardı.

Polis, 9 Mart 2026 tarihinde Cürümleri Önleme Şubesi ve Narkotik ekipleri tarafından Lefkoşa’da düzenlenen ortak operasyonda zanlıların tutuklandığını ve her üçünün üzerinde bir gram hintkeneviri bulunduğunu belirtti. Polis, aynı gün zanlıların evinde arama yapıldığını, Frank Jumbo’nun evinde 19 paket halinde satışa hazır 20 gram hintkeneviri, üzerinde kalıntı olduğu düşünülen hassas terazi, 43 adet hap, 4 paket halinde 105 gram daha hintkeneviri bulunduğunu belirtti. Polis, zanlı Jumbo’dan yapılan soruşturmada uyuşturucuyu 6 Mart’ta Lefkoşa’da bir şahıstan 140 gram hintkeneviri ve 45 adet hap aldığını, bir şahsın yönlendirmesiyle Lefkoşa’da 3 ayrı konuma 15 gram kenevir ve 2 adet hap bıraktığını tespit ettiklerini açıkladı. Polis, soruşturmanın yeni başladığını, hem uyuşturucu temin eden hem de alan şahısların arandığını, ele geçirilen maddelerin analize gönderileceğini belirterek, 3 gün ek süre talep etti.

Mahkemede söz alan Muhammet Kızmaz ile Muhittin Alak, Frank Jumbo’yu tanımadıklarını iddia etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.