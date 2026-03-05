(Kamalı Haber) - Sahte diploma soruşturması kapsamında tutuklanan Yükseköğretim Dışilişkiler Dairesi çalışanı Hüseyin Muruz ile öğretmen eşi Perihan Muruz mahkemeye çıkarıldı.

Mali Suçlarla Mücadele Amirliği’nde görevli polis çavuşu Bilger Koral mahkemeye olguları aktardı. Polis, zanlıların Güzelyurt ve Lefkoşa’da meydana gelen “Sahte Resmi Belge Düzenlemeye Tahrik” , “Sahte resmi belgeyi tedavüle sürme ”ve “Sahte davranışla kayıt temini” suçlamalarıyla tutuklandığını belirtti. Polis, Güzelyurt’ta faaliyet gösteren KSTÜ’nün sahiplerinin şikayeti üzerine başlatılan soruşturmada zanlıların 2021-2023 yılları arasında Eğitim Yönetimi ve Denetimi tezli yüksek lisansa burslu kayıt yaptırdıklarını, 2021-2023 yılları arasında geriye dönük sahte kayıt yapılarak, bir dönem ders almadıkları halde almış gibi gösterildiklerini, ayrıca jüri savunmasına girmeden, kurula girip onay almış ve başarılı gösterilip, her iki zanlının da 8 Mart 2023’te mezun edildiklerini kaydetti. Polis, zanlıların sahte diplomaları Milli Eğitim Bakanlığı’nda tedavüle sürdüklerini açıkladı. Polis, zanlı Hüseyin Muruz’un sahte diplomayı 14 Aralık 2023’te KKTC Başbakanlık Personel Dairesine barem artışı alabilmek için tedavüle sürdüğünü ancak barem artışı olmadığını kaydetti. Polis, Perihan Muruz’un ise herhangi bir barem artışı içi diplomasını tedavüle sürmediğini söyledi. Polis, zanlıların evinde yapılan aramada sahte diploma, transkript, tez onay ve kabul belgesi bulunarak, emare alındığını kaydetti. Polis, ayrıca zanlıların cep telefonlarının incelenmek üzere emare alındığını söyledi. Polis, soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını belirterek, teminat talep etti.

Zanlıların avukatı müvekkillerinden Hüseyin Muruz’un görev yaptığı dairelerde öğrenci burslarından sorumlu olduğunu söyleyerek, KSTÜ’deki bursla ilgili bir suç unsuru olup olmadığını sordu. Polis, bu yönde suçlama getirilmediğini söyledi. Savcı Mine Vehit, zanlıların yargılanmaları ve mahkum edilmeleri halinde uzun süreli hapis cezası almalarının kuvvetle muhtemel olduğunu söyledi. Savcı, işlenen suçların da ciddiyetine vurgu yaptı.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlıların yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, haftada bir gün ıspat-ı vücut yapmalarına, 100 bin TL nakit teminat yatırmalarına ve her biri için ikişer kefilin birer milyon TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.