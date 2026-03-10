(Kamalı Haber)- Mineraliköy’de meydana gelen” kanunsuz uyuşturucu madde alma ve tasarruf” suçlarından tutuklanan Ahmet Atılgan, Ali Baran Dinç ve Sertuğ Yıldırım Yılmaz mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Alpay Özünlü mahkemeye olguları aktardı.

Polis, 10.03.2026 tarihinde saat 00:30 raddelerinde Lefkoşa'da Minareliköy-Sevgi caddesi üzerinde Lefkoşa Polis Müdürlüğü Cürümleri Önleme Ekipleri tarafından yapılan devriye esnasında şüpheli olarak görülen seyir halindeki JU 449 plakalı araçta yapılan kontrolde araç sürücüsü Ahmet Atılgan olduğunu, araçta yolcu olarak bulunan Ali Baran Dinç ve Sertuğ Yıldırım Yılmaz’ın tasarrufunda olduğu, tasarruflarında ise içerisinde yaklaşık 27 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan şeffaf renk poşet içerisinde tespit edilerek emare olarak alındığını söyledi. Polis, her üç zanlının da tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını belirtti. Polis, alınacak ifadeler, incelenecek kamera görüntüleri olduğunu, ele geçirilen maddelerin analize gönderileceğini ifade ederek, 3 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.