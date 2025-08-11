Limasol’da 2 hafta önce çıkan yangında, 8 antik eserin de zarar gördüğü açıklandı.

Fileleftheros gazetesinin haberine göre Kültür Müsteşarlığı’ndan yapılan açıklamada, “Kapsalia” bölgesindeki su değirmeninin, “Eliomilos” mevkiindeki Ortaçağ’dan kalma köprünün, “Suni” köyündeki Erken Hristiyanlık Dönemi’ne ait kalıntıların, “Hiliandiris” bölgesindeki “Ay.Stilianu Kilisesi”ne ait kalıntıların, “Aspri Mutti” bölgesindeki Bizans döneminden kalma yapıların, “Ay.Siallumi Kilisesi” kalıntılarının ve diğer iki kiliseye ait kalıntıların yangından zarar gördüğü kaydedildi.

Gazete, Kültür Müsteşarı Vasiliki Kassianidu’nun, Eski Eserler Dairesi yetkilileriyle birlikte yangın bölgesine giderek tespit çalışmaları yaptıklarını ve bu eserler için tedbirler alınması maksadıyla yarın toplantı yapılacağını söylediğini yazdı.