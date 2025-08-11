Güney Kıbrıs’ta aile içi şiddet mağdurlarına polis gözetiminde acil yardım sağlanmasıyla ilgili “Elpis” uygulamasının geçen aydan bu yana tam anlamıyla faaliyete geçirildiği belirtildi.

Lefkoşa Rum kesiminde yılın başından bu yana pilot olarak faaliyette olan “Elpis” uygulamasının 14 Temmuz'dan bu yana Güney Kıbrıs genelinde faaliyette olduğunu yazan Fileleftheros gazetesi, bugün, aile ortamında şiddete maruz kalan 24 kadının cep telefonlarında bu uygulamaya sahip olduklarını kaydetti.

Uygulamanın faaliyet başlamasından bu yana Rum polisinin Güney Kıbrıs genelinde 24 kadının uygulamaya erişimini sağladığını belirten gazete, kendilerine kod verilmesinin ardından uygulamaya erişim sağlayan kadınların, olayın failinin haberi olmadan uygulamaya cep telefonlarında sahip olacaklarını ifade etti.

Uygulamanın 24 saat boyunca aktif olacağını kaydeden gazete, uygulamaya gelen çağrılara hemen yanıt verilmesi için personelin eğitildiğini ekledi.