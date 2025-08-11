Rumların nerdeyse tamamının, yolsuzluğun her yerde olduğunu düşündüğü bildirildi.

Haravgi gazetesi, Güney Kıbrıs’ın kurumsal, siyasi ve toplumsal anlamda bir çöküş içerisinde olduğunu ve hukuk devleti ilkelerini uygulamakta başarısız olduğunu; böylelikle de vatandaşın güveninin kırıldığını yazdı.

Gazete, Avrupa Komisyonu’nun Güney Kıbrıs ile ilgili raporunda da bu bilgilerin yer aldığını ve son yapılan Eurobarometre sonuçlarına yer verildiğini kaydetti.

Eurobarometre’ye göre Rumların yüzde 96’sının yolsuzluğun her yere yayıldığını düşündüğünü belirten gazete, yalnızca yüzde 21’inin Hükümete güvendiğini yazdı.

Araştırmaya göre Rumların yüzde 72’si yolsuzluğun müteşebbis faaliyetleri için doğrudan tehdit oluşturduğunu ifade ederken, yalnızca yüzde 10’u yolsuzluğun cezalandırıldığını kaydetti.

Gazete, raporda Güney Kıbrıs’taki adalet sisteminin yavaş işlediğine ve Avrupa ülkeleri içerisinde davaların en geç sonuçlandığı ülkelerden biri olduğuna işaret edildiğini yazdı.

Habere göre raporda ayrıca, kamu idaresinin kalkınma için bir kaldıraç işlevi görmediğinden de bahsedildi.