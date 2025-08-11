İsrail tarafından kırmızı bültenle aranan, 30 Temmuz'da Girne’de sahte pasaportla tespit edilerek tutuklanan 36 yaşındaki Daniel Yehonatan Zarug’un, Güney Kıbrıs üzerinden İsrail’e iade edilmesi yönünde girişim olduğu iddia edildi.

Fileleftheros gazetesi: “Polisiye-Siyasi Korku – 36 Yaşındaki Zanlının Sahte Devlet Tarafından Teslim Edilmesi İçin Temaslar” başlığı altında manşetten yer verdiği haberinde, Zarug’un Güney Kıbrıs üzerinden İsrail’e iade edilmesi yönünde girişim olduğunu ileri sürdü.

Gazete, elde ettiği bilgilere dayandırarak verdiği haberinde, Zarug’un KKTC’den Güney Kıbrıs’a iadesi için iki toplumlu teknik komite aracılığıyla temasların sürdüğünü belirtirken, zanlının Güney Kıbrıs tarafından İsrail’e iade edilmesinin öngörüldüğünü aktardı.

Zarug’un 2024 yılında İsrail’de, ailesiyle birlikte mahkeme duruşmasına gitmekte olan Saul Peretz’e kurulan pusuda yer aldığı, 9 el ateş ettiği ve Peretz’in eşinin ölümüne yol açtığını belirten gazete, saldırıda Peretz ve başka bir kadının yaralandıklarını vurguladı.