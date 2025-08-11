Güney Kıbrıs ile Yunanistan arasında deniz altından döşenecek kablolarla elektrik bağlantısı yapılmasını öngören “Great Sea Interconnector” (GSI) projesinde müdahil tarafların sorunları “ölçülü diplomasi” ile çözme yolunu seçtiği bildirildi.

Politis gazetesi, diplomatik kaynaklardan elde ettiği bilgilere dayanarak, projeye müdahil tarafların şu an, ya İsrail ve diğer ülkelerle iş birliği içerisinde diplomatik açıdan saldırgan bir politika ya da bölgedeki enerji projelerinde ortak kabul edilebilir çözüme ulaşmak için daha hafif ve ölçülü bir diplomasi taktiği izleyeceklerini yazdı.

İki seçeneğin de etkin bir çözüm garantisi sunmadığını kaydeden gazete, konuyla ilgili Brüksel’e başvurulabileceğini, ancak bunun da Türkiye’nin tutumunu değiştirmesini sağlamayacağını belirtti.

Gazete, Rum Meclisi Enerji Komitesi Başkanı, DİSİ Milletvekili Kiriakos Hacıyannis’in, GSI projesinin teknik, ekonomik ve siyasi açıdan oldukça zor olduğunu ve projenin idaresindeki değişimin, riskin bütününü tüketicilerin cebine kaydırarak siyasi planlama, şeffaflık ve hesap verebilirliğin tamamen ortadan kalktığı bir yönetim anlayışına yol açtığını söylediğini yazdı.

Habere göre Hacıyannis, mevcut aşamada esas problemin, maddi taleplerin tam olarak belgelendirilememesi olduğunu kaydederek, şayet Maliye Bakanı baskı altında kalırsa, Güney Kıbrıs’ın ekonomik çıkmaza gireceğine işaret etti.

Gazete, enerji uzmanı Haralambos Ellinas’ın da konuyla ilgili açıklama yaparak, Güney Kıbrıs’ın GSI projesinin ilerlemesi için baskı gördüğünü ve her ne kadar deniz altından kablo döşenmesine yönelik çalışmalar sürse de bu çalışmaların düşük hızda ilerlediğini söylediğini yazdı.

Habere göre Ellinas, projeyle ilgili her iki ülkenin lideri tarafından ortak strateji belirlenmesi gerektiğini kaydetti.

Ellinas, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in, elektrik bağlantısıyla ilgili çalışmaların eylül ayında tekrarlanması olasılığından bahsettiğini, ancak kesin bir takvim belirtmediğini ifade etti.