Rum İçişleri Bakanı Konstantinos İoannu nüfus kayıt yasasındaki değişiklik ve “111B(2)” sayılı maddenin hükümlerinin mevzuata dahil edilmesinin ardından, 208 kişiye “Kıbrıs” vatandaşlığı verildiğini açıkladı.

Politis gazetesinde yer alan habere göre, söz konusu kişilerin alanlarında uzmanlaşmış şirketlerde istihdam edilmeleri amacıyla Güney Kıbrıs’ta yaşayan kişiler olduğunu dile getiren İoannu, Aleksandras Attalidu isimli milletvekilinin ilgili sorusu üzerine şu anda bu tarz 360 başvurunun İçişleri Bakanlığında incelendiğini dile getirdi.

İoannu açıklamasında ayrıca yukarıda bahsedilen kişilerin aile üyeleri olarak “Kıbrıs” vatandaşlığı alan kişilerin sayısının ise 65 olduğunu belirtti.