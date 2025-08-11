Rum Adalet Bakanı Marios Hartiotis’in Larnaka Kaza Mahkemesi’ne bir yazı göndererek, yasa dışı terör örgütüne üye olma suçundan Almanya’da tutuklu bulunan Kenan Ayaz’ın Güney Kıbrıs’a iadesi için gerekli adımları atmasını istediği bildirildi.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, “Kenan Ayaz’ın Duruşmasının İzlenmesi” isimli grubun yaptığı açıklamada, Rum Adalet Bakanı Marios Hartsiotis’in Larnaka Kaza Mahkemesi’ne bir yazı göndererek Kenan Ayaz’ın Güney Kıbrıs’a iadesi için ilk adımı attığını yazdı.

Habere göre Hartsiotis, gönderdiği mektupla Larnaka Kaza Mahkemesi’nden, Alman mahkemesinin Ayaz’a verdiği cezayı tanımasını talep etti.

Bakanın “toplumun taleplerini göz önüne alarak kurumsal ve hızlı bir şekilde hareket etmesinin memnunlukla karşılandığı” belirtilen açıklamada, aynı çabukluğun adalet sistemi tarafından da gösterilmesi çağrısında bulunuldu.