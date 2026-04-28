ZANLILAR YENİDEN MAHKEMEDE

Gönyeli’de meydana gelen uyuşturucu tasarrufu ve kadına şiddet suçlarından tutuklanan Begench Rejepov ile Uğur Öğrü yeniden mahkemeye çıkarıldı.

POLİS OLGULARI AKTARDI

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis memuru Mehmet Davulcu olguları aktardı.

KISKANÇLIK TARTIŞMASI ŞİDDETE DÖNÜŞTÜ

Polis, 15 Nisan 2026 tarihinde saat 19.00 raddelerinde Gönyeli'de İlgili Sokak adresinde Begench Rejepov’un eşi ile aralarında kıskançlık yüzünden çıkan tartışma esnasında ikametgahın yatak odası içerisinde sağ eli ile genç kadının boğazını sıkarak yatağa yatırıp yine sağ eli ile sol yanağına, burnuna ve başına vurmak suretiyle darp ettiğini söyledi.

ŞİKAYET SONRASI TUTUKLAMA

Polis, şikâyetin 16 Nisan 2026 tarihinde yapıldığını, zanlının aynı gün saat 23.45 raddelerinde Gönyeli'de 101 plakalı aracı kullanmakta olduğu esnada tespit edilerek aleyhinde bulunan derdest emri gereği tutuklandığını söyledi.

ARAÇTA UYUŞTURUCU BULUNDU

Polis, araçta yolcu olarak bulunan Uğur Öğrü ile Begench Rejepov'un huzurunda gerçekleştirilen arama neticesinde bir tanesi ucu yanık 2 adet elle sarılmış içerisinde Hint Keneviri türü uyuşturucu sigara bulunarak emare olarak alındığını belirtti.

İKAMETGAHTA EK BULGULAR

Polis, 17 Nisan’da Begench Rejepov’un ikametgahında gerçekleştirilen arama neticesinde ikametgahın yatak odasında ütü masası üzerinde ilaç kutusu içerisinde yaklaşık yarım gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu madde ile uyuşturucu madde sarımında kullanıldığına inanılan RAW marka sigara sarma kâğıdı bulunup emare olarak alındığını belirtti.

GÖNÜLLÜ İFADE VE SORUŞTURMA

Polis, zanlı Öğrü’nün suçunu kabul eder nitelikte bir gönüllü ifade verdiğini, uyuşturucuyu Girne’de bir şahıstan aldığını söylediğini aktardı. Polis, Girne’de de soruşturma başlatıldığını ifade etti.

MAHKEMEYE TALEPLER

Soruşturmanın zanlıların etki edebileceği kısmının tamamlandığını kaydeden polis, Begench Rejepov’un ülkede çalışma izniyle, Uğur Öğrü’nün turist vizesiyle bulunduğunu belirtti. Polis, Begench Rejepov’un uygun bir teminata bağlanmasını, Uğur Öğrü’nün ise tutuklu yargılanmasını talep etti.

MAHKEME KARARI

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç şevket Gazi, Begench Rejepov’un yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 50 bin TL nakit teminat yatırmasına ve iki kefilin 800 bin TL kefalet senedi imzalaması şartlarıyla tutuksuz yargı kararı verdi. Yargıç, Uğur Öğrü’nün ise 30 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.