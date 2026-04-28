ZANLI YENİDEN MAHKEMEYE ÇIKARILDI

Yeni Ercan Havalimanı yolu üzerinde scooter sürücüsü Serkan Şahin’e çarparak, ağır yaralanmasını neden olan Faruk Balıcak yeniden mahkemeye çıkarıldı.

KAZANIN DETAYLARI MAHKEMEDE AKTARILDI

Demirhan Polis Karakolunda görevli polis memuru mahkemeye olguları aktardı. Polis, 24 Nisan saat 08.00 sıralarında Yeni Ercan Havalimanı yolu üzerinde meydana gelen kazada Faruk Balıcak’un yönetimindeki RP 311 plakalı araç, Teknofest Çemberi’ne geldiğinde çember içinde seyreden araçlara öncelik vermeden giriş yaptığını, bu sırada çemberde ilerleyen Serkan Şahin’in kullandığı elektrikli scooter ile çarpıştığını söyledi.

YARALININ DURUMU KRİTİK

Polis, kazada ağır yaralanan scooter sürücüsü Serkan Şahin’in, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak beyin kanaması teşhisiyle yoğun bakım servisinde müşahede altına alındığını, araç sürücüsü Faruk Balıcak’ın da tutuklandığını belirtti.

SORUŞTURMA VE TUTUKLULUK TALEBİ

Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak,3 gün ek süre alındığını söyledi. Yaralının yoğun bakımda uyutulduğunu, durumunun kritik olduğunu, suçun nevinin değişebileceğini kaydeden polis, zanlının 8 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

MAHKEMEDEN 8 GÜN TUTUKLULUK KARARI

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının soruşturma maksatlı 8 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.