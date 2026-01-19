(Kamalı Haber)- Lefkoşa’da meydana gelen sahtekarlıkla para temini suçundan tutuklanan Aytaç Yılmaz mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Tuğçe Sarıca mahkemeye olguları aktardı.

Polis, 2024 yılı Şubat-Mart ayları arasında Hamitköy’de faaliyet gösteren araç alım-satım yapan bir iş yerinde çalışan zanlının önceden satıp devrini yapmış olduğu iki adet aracı tamir maksatları geri aldıktan sonra yeniden bir başkasına satıp 39 bin sterlin aldığını söyledi. Polis, şikayet üzerine soruşturma başlatıldığını ancak zanlının 16 nisan 2024’te ülkeden çıkış yaptığının tespit edildiğini açıkladı. Polis, aranan şahıs ilan edilen zanlının 15 Ocak 2026’da ülkeye giriş yaparken, Ercan Havalimanında tutuklandığını söyledi. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, meseleyle ilgili bir ifade alındığını, ayrıca zanlının Girne’de de benzer suçlar işlediğine dair bilgi aldıklarını ve bu hususun araştırılacağını belirterek 8 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 8 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.