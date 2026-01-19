(Kamalı Haber) - Lefkoşa'da Uluhan Oto Galeri'de meydana gelen “kurşunlama” olayı ile ilgili olarak başlatılan soruşturma tutuklanan Azizcan Göcek ve Hüseyin Karabardak’ın suçla bağlantısı tespit edilemeyerek, serbest bırakılırken, A.K, Ferdi Yıldırım, Ahmet Düzova, Halil Batuhan Eğmez, Ertan Yılmaz ve Burak Göcek yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Emrah Turgal olayla ilgili bulguları aktardı. Turgal, zanlıların 6 Ocak 2026’de Lefkoşa’da meydana gelen “Taammüden Adam Öldürmeye Teşebbüs”, “Ağır Yaralama”, “Yaralama”, “Kanunsuz Ateşli Silah Tasarrufu”, “Kanunsuz Patlayıcı Madde Tasarrufu”, “Meskûn Mahalde Ateş Açma” ve “Kasti Hasar” suçlarından tutukladığını söyledi. Polis, A.K'nin 6 Ocak tarihinde Lefkoşa’nın Küçük Kaymaklı bölgesinde faaliyet gösteren Uluhan Oto Galeri’ye saat 10.00 raddelerinde silahlı saldırı düzenlendiğini belirtti. Polis, zanlının Ferdi Yıldırım ve aranan şahısların temin ettiği silah ile işletmeye 6 el ateş açarak galeri içerisinde bulunan Hidayet Duran ile Eyüp Bilgi yaraladığını belirtti. Polis, Hidayet Duran’ın sol ayak bileği ve kalçasından, Eyüp Bilgi’nin ise sağ bacağından vurulduğunu kaydetti. Polis, meydana gelen olayda araçlarda da hasar oluştuğunu ifade etti. Polis, zanlı K’ün aynı gün Lefkoşa’da tespit edilerek tutuklandığını, üzerinde kask, 2 adet tabanca ve 15 adet canlı mermi bulunduğunu açıkladı. Polis, yürütülen ileri soruşturmada meseleye bağlantısı olduğu tespit edilen Ferdi Yıldırım’ın da 10 Ocak tarihinde Girne’de tespit edilerek, derdest emri gereği tutuklandığını söyledi. Turgal, incelenen kamera görüntülerinde K’e tabancayı teslim eden aracın, zanlı Ferdi Yıldırım’ın kullandığının belirlendiğini açıkladı. Polis, Yıldırım’ın kullanımındaki araçta iki şahıs olduğunu ve bu şahısların arandığını bildirdi. Polis, mesele kapsamında 15-16 Ocak tarihlerinde İskele, Lefkoşa ve Beyarmudu’nda gerçekleştirilen operasyonlarda Ahmet Düzova, Halil Batuhan Eğmez, Ertan Yılmaz, Burak Göcek’in tutuklandığını söyledi. Polis, zanlı Düzova’nın Beyarmudu kapısında, Eğmez’in ise Metehan kapısında yakalandığını belirtti. Polis, zanlı Düzova’nın gösterimi ile olayda kullanılan motosikletin teslim edildiği boş arazide arama yapıldığını, motora ait olduğu düşünülen bir parçanın bulunarak, emare alındığını kaydetti. Polis, parçanın incelenmek üzere uzmana gönderildiğini söyledi. Zanlıların olaydaki rolüne de değinen polis, Yıldırım’ın silah ve motosiklet kaskını temin ettiğini, Eğmez’in olayda kullanılan motosikleti güneyden getirdiğini, Düzova’yla birlikte motosikleti teslim ettiğini kaydetti. Polis, zanlı Burak Göcek’in ise olayda ilgili aranan Yılmaz’ı evinde sakladığını söyledi.

Polis, soruşturmanın KKTC genelinde kamera görüntülerinin incelenmesiyle sürdüğünü, Kürtül’ün 29 Aralık’ta ülkeye gelmesiyle birlikte ülkede bulunduğu bir haftalık sürecin detaylı şekilde araştırıldığını mahkemeye aktardı. Polis, alınması gereken ifadeler ile incelenmesi gereken kamera görüntülerinin olduğunu ve tüm bu hususların araştırılması gerektiğini belirterek, 4 gün ek süre talep etti.

Savcı Behrat Mavioğlu, birçok kamera kaydının ve dijital verilerin incelemesinin sürdüğünü, soruşturmanın etkin bir şekilde devam ettiğini belirtti. Savcı, aranan şahıslar olduğunu ifade ederek, zanlının 4 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Zanlıların avukatları süreye itiraz etmezken, polis sorular yöneltti.

Zanlı Eğmez’in avukatı müvekkilinin motosikleti 5 Ocak’ta Güney Kıbrıs’tan getirdiğini, KKTC sınırları dışında olan İngiliz Üsler Bölgesine bıraktığını söyledi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi zanlıların 4 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.