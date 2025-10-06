(Kamalı Haber)- Lefkoşa’da meydana gelen vahim zarar suçundan tutuklanan Ali Aksu mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Ahmet Sinanoğlu mahkemeye olguları aktardı.

Polis, zanlının 30 Eylül 2025 tarihinde saat 23:15 raddelerinde Surlariçi’nde kendisine küfür ettiği gerekçesi M.A.A.’nın vücudunun muhtelif yerlerine elleri ve ayakları ile vurmak suretiyle kaburga kemiğinin kırılmasına sebebiyet vererek vahim zarara uğrattığını söyledi. Polis, M.A.A.’nın aynı gün

Lefkoşa Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildiğini, 4 kaburgasının kırık olduğunun tespit edildiğini kaydetti. Polis, zanlının aynı gün tutuklandığını ve doktor kontrolünden geçirildiğini belirtti. Polis, zanlının boynundaki kırığının yeni mi eskimi olduğunun tespiti için emar çekildiğini, Radyoloji doktorundan rapor beklenmediğini, doktor raporu çıktığında gerekmesi hakinde M.A.A.’nın da mahkemeye çıkarılacağını belirtti. Polis, soruşturmanın zanlıyla ilgili kısmının tamamlandığını belirterek, teminat talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı ise “Ben kimseye vurmadım. Esas mağdur benim, boynumda ve belimde kırık var”dedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 50 bin TL nakit teminat yatırmasına ve bir kefilin 600 bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.