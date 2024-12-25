(Kamalı Haber) - Lefkoşa’da meydana gelen hırsızlık meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Ali Hamude ve Hüseyin Topaloğluları ek süre talebiyle bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Hasan Çelik olayla ilgili bulguları aktardı. Çelik, huzurda bulunan zanlılar Ali Hamude ve Hüseyin Topaloğluları’nın 21 Aralık 2024 tarihinde saat 16.00 raddelerinde, Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi çamaşırhane binasının yan kısmında sökük vaziyette bulunan 2 adet Sunny marka klima dış ünitesini çaldıklarını yönünde yapılan şikâyet üzerine, tutuklandıklarını söyledi. Polis memuru, yapılan soruşturma sonucu kamera görüntülerinin incelendiğini ve zanlıların araçla gidip klimaları aldığının görüldüğünü açıkladı. Zanlıların mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını kaydeden polis, bu süre içerisinde çalınan klimalardan bir tanesinin Haspolat’ta bir hurdacıda tespit edilerek, emare alındığını belirtti. Polis memuru Hasan Çelik, soruşturmanın devam ettiğini, aranan bir emare olduğunu, kamera görüntülerinin incelemesinin sürdüğünü ifade ederek, 8 gün ek süre istedi.

Mahkemede söz alan zanlı Ali Hamude, “Hasan bana klimaların atık olduğunu söyledi, çaldığını bilmiyordum” dedi.

Polis zanlının bu iddiası üzerine kamera görüntülerinden klimaları birlikte araca taşıdıklarının görüldüğünü belirtti. Zanlı ise atık olduğunu sandığını öne sürdü.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlıların 8 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.