Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da bir iş yerinden hırsızlık yaptıkları tespit edilen 16 yaşındaki K.İ.Y. ile Azat Nur Şirin tutuklandı. Zanlılar dün mahkemeye çıkarılırken, olgular aktarıldı.

Mahkemede olguları aktaran Müfettiş Muavini Feyyaz İneci, 03-05 Temmuz 2023 tarihleri arasında, Lefkoşa’da Gazeteci Kemal Aşık Caddesi üzerinde bulunan kapalı durumdaki bir işletmenin kapı kilidinin kasten kırılarak açıldığını ve içeriye girildikten sonra, işletme içerisinden 2 adet kahve makinesi, tost makinası, diz üstü bilgisayar ve kahve çekirdeği öğütücüsü çalınsığını söyledi. Polis, incelenen kamera görüntüleri sayesinde suçu işleyenlerin Azat Nur Şirin ve 16 yaşındaki K.İ.Y.olduğunun belirlendiğini ifade etti. Polis, zanlının aranan şahıs ilan edildiğini ve 6 Temmuz’da Güzelyurt’ta önceki gün trarafik kazası yapınca yakalandıklarını açıkladı. İneci, zanlıların aynı gün Lefkoşa Adli Şube’ye teslim edildiklerini açıklaıd. Polis, yapılan soruşturma sonucu zanlıların çaldıkları tost makinesini 250 TL, bilgisayar ve 2 adet kahve makinesini ise 3 bin 500 TL paraya sattıklarının belirlendiğini açıkladı. Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker zanlının ilk etapta soruşturma maksaltı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.