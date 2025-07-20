20.07.2025 tarihinde, saat 02:00 sıralarında, Lefkoşa’da Mehmet Akif Caddesi üzerinde, Merve Nur DİNLEMEZ (K-25) 92 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki KE 447 plakalı salon araç ile kuzey istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada Kemaler Mağazası önlerine geldiğinde, direksiyon hakimiyetini kaybederek o esnada yolun solundaki cep içerisinde park halinde bulunan Ünzüle UYANIR (E-41) sorumluluğundaki NU 926 plakalı salon aracın sağ arka kısmına çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

KE 447 plakalı araç sürücüsü Merve Nur DİNLEMEZ aleyhinde, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından yasal işlem başlatılmıştır. Soruşturma devam etmektedir.