13.07.2025 tarihinde, saat 20:00 sıralarında, Alsancak’ta faaliyet gösteren bir kumarhane içerisinde, oyun masası üzerinde unutulan bir şahsa ait para cüzdanı ile birlikte içerisinde muhafaza edilen toplam 10.000 TL ile 200 ABD doları nakit para, kimliği meçhul şahıs/lar tarafından alınıp çalınmıştır.

Olay Polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen B.J.W.(E-66), 19.07.2025 tarihinde Ercan Havalimanı’ndan yurt dışına çıkış yapacağı sırada tespit edilerek tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.