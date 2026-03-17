Lefkoşa Türk Belediyesi ile Creditwest Bank iş birliğinde Merkez Lefkoşa’da iftar yemeği düzenlendi.

İftar yemeğine; Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, LTB Meclis üyeleri, Lefkoşa bölgesi muhtarları ile Creditwest Bank Yönetim Kurulu Üyesi Nusret Altınbaş, Yönetim Kurulu Üyesi Haluk Levent Ünal, Creditwest Bank Genel Müdürü Mazher Zaheer, Creditwest Bank üst düzey yöneticileri ve vatandaşlar katıldı.

İftar programı, toplumun farklı kesimlerini bir araya getirerek; birlik ve beraberlik duygularının pekişmesine katkı sağladı.

Programda konuşan Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, bölgede yaşanan savaşlara dikkati çekerek, Ramazan ayının barış, dayanışma ve paylaşma ruhunu temsil ettiğini ifade etti.

Harmancı, bu mübarek ayda edilen duaların ve tutulan oruçların savaş mağdurlarına şifa ve umut olmasını temenni etti.

Creditwest Bank Genel Müdürü Mazher Zaheer ise konuşmasında, Ramazan ayının toplumsal dayanışmayı güçlendiren önemli bir dönem olduğuna vurgu yaptı.

Zaheer, bu anlamlı ayda tutulan tüm oruçların kabul olmasını temenni ederek, birlik ve beraberliğin önemine dikkati çekti.