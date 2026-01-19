Lefkoşa-Gazimağusa ana yolunda, 8 Ocak’ta meydana gelen trafik kazasında yaralanan 79 yaşındaki Beniser Çare (K), bugün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Polisten verilen bilgiye göre, 8 Ocak’ta saat 17.30’da meydana gelen kazada Osman Çare (E-80), yönetimindeki BP 613 plakalı araçla dikkatsizce seyrettiği sırada kavşağa geldiğinde, Turunçlu Köyü’ne dönmek için anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden dönüşe geçti. Araç, o esnada Hüseyin Kürşat (E-50) yönetimindeki TNN 613 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu çarpıştı.

Kazada yaralanan BP 613 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Beniser Çare, kaburga kemiklerinde kırık teşhisi nedeniyle sevk edildiği Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Göğüs Cerrahisi Servisi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün yaşamanı yitirdi.

Polisin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.