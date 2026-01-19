Türkiye tarafından KKTC'ye hibe edilen Mobil X-Ray Tarama Sistemi teslim töreni yarın yapılacak.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, tören saat 11.30’da Girne Turizm Limanı, Girne Gümrük Şube Amirliği’nde yer alacak.
Törene Maliye Bakanı Özdemir Berova, Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve bakanlar katılacak.
Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı arasında, ticaretin güvenliğinin sağlanması ve kaçakçılıkla mücadele alanlarında yürütülen iş birliği kapsamında KKTC'ye Mobil X-Ray Tarama Sistemi hibe edilmişti.