Kamalı Haber

Lefke’de meydana gelen “Kanunsuz Uyuşturucu Madde Tasarrufu” suçundan tutuklanan zanlı K.K.T. mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Araçta Uyuşturucu Bulundu

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Tutku Kızıltaç olayla ilgili bulguları aktardı. Kızıltaç, 20 Haziran 2026 tarihinde saat 14:00 raddelerinde Lefke’de, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli bir polis ekibi tarafından, gerçekleştirilen operasyonda, zanlı K.K.T.’nin, park halindeki araç içerisinde tespit edilerek huzurunda, üzerinde ve konu araç içerisinde yapılan aramada; tasarrufunda yaklaşık 16 gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak zapt edildiğini ve zanlının suç üstü hali gereği tutuklandığını söyledi.

Evinde Kokain, MDMA ve Hassas Terazi Ele Geçirildi

Polis olayın akabinde zanlının Lefke'de bulunan ikametgahında mahkeme emri ile huzurunda yapılan aramada, ikametgah içerisinde yaklaşık 5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, yaklaşık 4 gram kokain türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan madde, 1 adet uyuşturucu madde içerdiğine inanılan mavi renk hap, yaklaşık 500 miligram ağırlığında mavi renk toz madde, yaklaşık 4 gram ağırlığında MDMA türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet hassas tartı cihazı bulunarak emare olarak alındığını mahkemeye aktardı.

Soruşturma Yeni Başladı

Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın yeni başladığını emarelerin analize gönderileceğini ayrıca zanlının vermiş olduğu ifadesinin teyit ve tekzip edileceğini belirterek ilk etapta soruşturma maksatlı zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkemeden 3 Gün Tutukluluk Kararı

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi zanlının soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi maksadı ile ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.