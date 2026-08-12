Kamalı Haber

Lefkoşa’da meydana gelen uyuşturucu madde tasarrufu suçundan tutuklanan 23 yaşındaki A.H. mahkemeye çıkarıldı.

ARAÇTA UYUŞTURUCU KALINTISI TESPİT EDİLDİ

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru Ali Yeşildal olguları aktardı. Polis, 6 Ağustos 2026 tarihinde saat 16:00 raddelerinde Lefkoşa Küçük Kaymaklı’da faaliyet gösteren bir markete ait otopark alanı içerisinde Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından zanlının kullanımında bulunan araç içerisinde yapılan aramada sol ön yolcu koltuğu döşemesi arasında hintkeneviri türü uyuşturucu kalıntısı tespit edildiğini söyledi.

EVİNDE DE UYUŞTURUCU TESPİT EDİLDİ

Polis, aynı gün zanlının evinde yapılan aramada ise zanlıya ait yatak odası içerisindeki komodin üzerinde cep telefonu kutusu içerisinde 43 miligram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde tespit edilerek emare olarak alındığını belirtti.

POLİS TUTUKLU YARGI TALEP ETTİ

Polis, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının sirkat, mülke tecavüz, uyuşturucu suçlarından askıda meseleleri olduğunu belirterek, tutuklu yargı talep etti.

25 GÜNÜ AŞMAYAN SÜREYLE CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 25 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.