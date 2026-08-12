Kamalı Haber

Lefkoşa’da meydana gelen bilişim sistemleri üzerinden dolandırıcılık, sahtekarlıkla para temini, sahte banka ödeme emri düzenlenme suçlarıyla ilgili M.A.M.’nin ardından B.S. da tutuklanarak, mahkemeye çıkarıldı.

SAHTE ARAÇ KİRALAMA SİTESİ ÜZERİNDEN 317 BİN TL ÖDEME YAPTI

Mali Suçlarla Mücadele Şubesinde görevli polis memuru Bora Çelebi mahkemeye olguları aktardı. Polis, 5 Ağustos 2026 tarihinde sahte araç kiralama internet sitesi üzerinden araç kiralayan ve 317 bin TL ödeme yapan bir şahsın polise gelerek, dolandırıldığını söylemesi üzerine soruşturma başlatıldığını söyledi.

PARANIN GÖNDERİLDİĞİ HESAPLAR TESPİT EDİLDİ

Polis, şikâyet üzerinde başlatılan soruşturmada müştekinin ödediği paranın önce B.S.’nin ardından M.A.M.’nin hesabına gönderildiğinin tespit edildiğini kaydetti.

M.A.M. 10 AĞUSTOS’TA TUTUKLANDI

Polis, M.A.M.’nin 10 Ağustos tarihinde tutuklandığını, cep telefonunun emare alındığını ve mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını söyledi.

B.S. DE TUTUKLANDI

Polis, B.S.’nin ise 11 Ağustos’ta tutukalndığını, iki adet cep telefonunun emare alındığını belirtti.

ARANAN 3 KİŞİ VAR

Polis, soruşturmanın yeni başladığını, alınacak ifadeler olduğunu, zanlıların telefonunun inceleneceğini ve aranan 3 kişi olduğunu belirterek, 2 gün ek süre istedi.

2 GÜN TUTUKLULUK EMRİ

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.