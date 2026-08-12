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Lefkoşa-Girne Anayolu üzerinde ve Demirhan’da gerçekleştirilen denetimlerde KKTC’de izinsiz ikamet ettikleri tespit edilen biri Türkiye, ikisi Pakistan beşi Bangladeş uyruklu 6 kaçak tutuklanarak, mahkemeye çıkarıldı.

POLİS OLGULARI AKTARDI

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru Mahmutcan Göçmen ile Demirhan Polis Karakolu’nda görevli Mahmut Kolcu ayrı ayrı şahadet vererek, olguları aktardı. Lefkoşa bölgesinde yakalanan 4 kişi hakkında olguları aktaran polis memuru Göçmen, 11 Ağustos 2026 tarihinde 06:30-08:30 saatleri arasında Lefkoşa-Girne Anayolu üzerinde Lefkoşa Polis Müdürlüğü Cürümleri Önleme Şubesi tarafından yapılan kontrollerde İ.D.’nin yapılan muhaceret kontrolünde 26.06.2026 tarihinden itibaren 16 gün, M.S.S.’nin 24.05.2026 tarihinden itibaren 79 gün, M.A.S.’nin 15.05.2024 tarihinden itibaren 818 gün, N.U.’nun yapılan muhaceret kontrolünde 30.06.2026 tarihinden itibaren 42 gündür KKTC'de ikamet izinsiz olduklarının tespit edilerek, 4 zanlının tutuklandığını söyledi.

İHRAÇ İŞLEMLERİ BAŞLATILACAK

Polis, zanlıların ihraç işlemlerinin başlatılabilmesi için gerekli daireler ile yazışmalar yapılması gerektiğini belirtti. Polis memuru Göçmen, yine zanlıların KKTC'de bulunduğu süreçte herhangi bir suça karışıp karışmadığının tespit edilmesi gerektiğini de ifade ederek, 2 gün ek süre talep etti.

DEMİRHAN’DA DA DÖRT KİŞİ YAKALANDI

Demirhan Polis Karakolu’nda görevli polis memuru Mahmut Kolcu da Demirhan bölgesinde yakalanan zanlılarla ilgili olguları aktardı. Görev İfa etmekteyim. Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı Demirhan Polis Karakolunda Polis, 11.08.2026 tarihinde saat 06: 30 raddelerinde Demirhan Polis Karakolu ekipleri tarafından bölgede yapılan devriye ve muhaceret kontrollerinde M.M.R.’nin 02.07.2026 tarihinden itibaren 41 gün, M.M.I.’nın 16.01.2024 tarihinden itibaren 938 gün, I.A.’nın 04.05.2026 tarihinden itibaren 99 gün ve Z.A.’nın 22.07.2025 tarihinden itibaren 385 gün ikamet izinsiz olduklarının belirlendiğini kaydetti.

POLİS 2 GÜN EK SÜRE TALEP ETTİ

Polis memuru Kolcu, zanlıların ihraç işlemlerinin başlatılabilmesi için gerekli daireler ile yazışmalar yapılması gerektiğini ifade ederek, 2 gün ek süre talep etti.

8 ZANLIYA 2 GÜN TUTUKLULUK

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç 8 zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi .