Kamalı Haber

Alayköy'de meydana gelen müstahdem tarafından sirkat suçundan tutuklanan İ.Ö. mahkemeye çıkarıldı.

46 BİN 660 TL KARŞILIĞINDA SATTI

Gönyeli Polis Karakolu’nda görevli polis memuru Kaan Eyüpoğlu olguları aktardı. Polis, 18 Nisan 2026-21 Temmuz 2026 tarihleri arasında Alayköy'de faaliyet gösteren bir firmada işçi olarak çalışan zanlının müstahdemi olduğu şirkete ait yapılan işlemlerden arta kalan alüminyumları sirkat ederek Alayköy'de faaliyet gösteren bir iş yerine toplamda 46.660 Türk Lirası karşılığında satarak müstahdem tarafından sirkat suçunu işlediğini belirtti.

ŞİKÂYET GERİ ÇEKİLDİ

Polis, şikâyetin 05.08.2026 tarihinde yapıldığını, zanlının 11.08.2026 tarihinde Gönyeli'de tespit edilerek aleyhinde bulunan derdest emri gereği tutuklandığını kaydetti. Polis, şirket yetkilisinin 5 Ağustos’ta verdiği şikâyeti zanlının ailesinin olaydan etkilenmesi nedeniyle 11 Ağustos’ta gerçi çektiğini açıkladı.

POLİS TEMİNAT TALEP ETTİ

Polis, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının ülkede çalışma izniyle bulunduğunu belirterek, teminat talep etti.

TUTUKSUZ YARGILANACAK

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, haftada bir gün ıspat-ı vücut yapmasına, 50 bin TL nakit teminat yatırmasına, iki kefilin 500’er bin TL kefalet senedi imzalamasına emir vererek, tutuksuz yargı kararı verdi.