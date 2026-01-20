Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Psikoloji Kulübü 2025-2026 yılı etkinlikleri kapsamında bir kez daha önemli bir konuda farkındalık yaratmak için bir araya geldi. Her yıl gelenekselleşen kermes etkinliklerinden birini daha gerçekleştiren Psikoloji Kulübü yönetici ve üyeleri bu yılda farkındalık kermesini “Dünya Engelliler Günü” kapsamında gerçekleştirdi.

Her yıl olduğu gibi, bu yılda psikoloji kulüp üyelerinin kendi emekleri ile hazırladıkları yiyecekler güzel bir amaç için kermes alanında satışa sunuldu. Gönüllü olan her katılımcının bağışı ile gerçekleşen kermes kulüp üyelerinin müzik dinletisi eşliğinde gün boyunca devam etti. Kermes etkinliğinin yoğun katılım alması, etkinlikte aktif görev alan öğrenciler için gurur verici oldu.

Toplanan bağış, 1982 yılından bu yana engellilerin toplumun her alanında tam ve bağımsız olarak katılabilmelerini hedefleyen ve bu konuda mücadele eden Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği’ne teslim edildi. Dernek Başkanı Günay Kibrit ile LAÜ Psikoloji Kulüp danışmanlığını yürüten Yrd. Doç. Dr. Beliz Köroğlu ve Psikoloji Bölümü Öğretim Görevlisi Dilem Öke, Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği’nde bir araya gelerek, LAÜ Psikoloji Kulübü tarafından gerçekleştirilen bu anlamlı etkinliği değerlendirerek daha sonra yapılabilecek etkinlikler için fikir alışverişinde bulundular.