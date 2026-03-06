Liberal Demokrasi Hareketi (LDH) Çevre ve Hayvan Hakları Komitesi, Serhatköy’de düzenlediği etkinlikte 150 üye adına 150 fidanı toprakla buluşturdu.

Etkinlikte, doğaya katkı sağlamanın ve gelecek nesillere kalıcı bir miras bırakmanın önemine dikkat çekildi.

LDH tarafından yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

"Bugün Serhatköy’de, Liberal Demokrasi Hareketi Çevre ve Hayvan Hakları Komitesi olarak 150 LDH üyesi adına 150 fidanı toprakla buluşturduk.

Her bir fidan, geleceğe bırakılan küçük ama kalıcı bir izdir. Birlikte emek vererek toprağa kazandırdığımız bu fidanların yıllar içinde büyüyüp güçlenmesini görmek en büyük dileğimiz"