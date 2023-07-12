LAÜ Diş Hekimliği Fakültesi ilk mezunları için yemin töreni gerçekleştirildi

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) 2022-2023 Akademik Yılı Diş Hekimliği Fakültesi mezunları için mesleki yemin töreni gerçekleştirildi.

Diş Hekimliği Fakültesi tarafından düzenlenen törene Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sadık Ülker, fakülte öğretim üyeleri ve öğrenci velileri katıldı. Mezunların mesleğe ilk adımlarını attıkları yemin töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından açılış konuşmalarıyla başladı.

Yemin Töreni’nin açılış konuşmasını gerçekleştiren Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Pervin İmirzalıoğlu, 2018-2019 Akademik Yılı’nda eğitime başlayan LAÜ Diş Hekimliği Fakültesi’nin bugün ilk mezunlarını vermenin gururunu yaşadıklarını ifade ederek, fakültenin giderek büyüyen değerli öğretim üyesi kadrosu, kapsamlı müfredatı, klinik öncesi uygulamalı eğitimde modern preklinik ve fantom laboratuvarları, klinik eğitiminde donanımlı klinikleri ile yetkin bir eğitim verdiğini dile getirdi. Mezunların ailelerini tebrik eden Prof. Dr. İmirzalıoğlu, mezunlara seslenerek, “Diş hekimliği mesleği çok özel bir meslektir. İçinde hekimlikle birlikte sanatı da barındırır, ancak meşakkatli bir meslektir yani çok çabalarsınız, yorulursunuz ama ödülü de büyüktür mutluluk vericidir. Mesleğinizi bu heyecanla yapmanızı dilerim. Bu özel gününüzde sizleri içtenlikle tebrik ederim, yolunuz her zaman açık olsun” şeklinde konuştu.

Onur konuğu Diş Hekimliği Fakültesi Kurucu Dekanı Prof. Dr. Bengül Yurdukoru’nun da katılım gösterdiği törende, fakülte birincisi Deniz Demirel bir konuşma yaparak, LAÜ’de almış olduğu kaliteli ve uygulamalı eğitimden söz etti. Tüm akademisyenlere teşekkürlerini ileten Demirel ayrıca törende mezuniyet kütüğüne isim plakasını çaktı.

Fakülte akademisyenlerinin tüm mezunlara beyaz önlüklerini giydirmesi ile devam eden tören programında daha sonra Diş Hekimliği mezunları Dekan İmirzalıoğlu eşliğinde yeminlerini ederek meslek hayatlarına ilk adımlarını attılar.