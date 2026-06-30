Haravgi gazetesi ile diğer gazeteler, yangının kısa sürede yayıldığını yazdı.

Larnaka İtfaiye Birimi Sorumlusu Andreas Kettis, fabrikada çalışanlarının, alevlerin yanıcı maddelerin bulunduğu bölüme ulaşmadan önce güvenli şekilde tahliye edildiğini açıkladı.

Yangının ciddiyetine dikkati çeken Kettis, söndürme çalışmaları sırasında itfaiye ekiplerinin güçlük yaşadığını, dumandan etkilenen dört itfaiyecinin hastaneye kaldırıldığını, ancak sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtti.

Kettis, ilk incelemelere göre yangının çıkış nedeninin dondurucu sisteminden kaynaklandığının değerlendirildiğini ifade etti.