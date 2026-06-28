Gazete “TC-AB dosyasının, Kıbrıs Sorununda Seferber Edilmesi Çıtası Düşük” başlıklı haberinde, AB’den bir kaynağın Rum yönetiminin, “TC-AB ajandasına atıf yapma sebeplerinin herkesçe anlaşılmasına rağmen üye devletlerin, TC-AB dosyasının uygulanması konusunda oybirliği ile aldığı kararların (Nisan 2024) Kıbrıs sorununun çözümüne bağlayacak madde içermediğine” dikkat çektiğini, yazdı.

Haberde, Rum yönetiminin, Kıbrıs sorununun çözümü için “Avrupa alet çantasını kullanma” argümanının ve geriye kalan üç TC-AB dosyasını Kıbrıs sorununa bağlama çabasının basit görünmediğinin anlaşıldı belirtildi.

Habere göre aynı kaynak “bunun, Rum yönetiminin, Kıbrıs sorununun çözümü için yem olarak TC-AB dosyasını seferber etmekteki ilk başarısız çabası olmadığını" hatırlattı. Gerekçe olarak da "hem bazı üye devletlerin bu fikre karşı olduğunu söylemesini, hem de TC-AB ajandasının hazırlanmasına katılmakta olan Türkiye’nin TC-AB ilişkilerinin Kıbrıs sorununun çözümüne bağlanmasını kesin bir dille reddetmesini" gösterdi.

Son iki yıl içerisinde TC-AB dosyasındaki pek çok şeyin, Kıbrıs sorununa bağlanmadan ilerlediğini belirten gazete, bunun da Rum tarafının, geriye kalan dosyaları Kıbrıs sorununa bağlama argümanının zorluk derecesini güçlendiren bir siyasi emsal olduğunu yazdı.

Habere göre Kathimerini’ye konuşan yabancı bir kaynak “son dönemde, kapalı kapılar ardında Ankara, TC-AB ilişkilerine yeni siyasi şartlar eklenmesini kabul etmeyeceğini defalarca tekrarladı” dedi. Türkiye’nin, Rum ve Yunan hükümetlerini “ikili meseleleri TC-AB ajandasına sokmaya çalıştıkları için" eleştirdiğini de sözlerine ekledi.