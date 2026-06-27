Güney Kıbrıs’ta gelecek dönem itibarıyla ortaokullardaki din derslerinin sanal gerçeklik gözlük desteğiyle verileceği haber verildi.

Fileleftheros “Sınıftan Kiliselerin ve Tarihi Anıtların İçine” başlıklı haberinde 2026-27 ders yılından itibaren ortaokullarda din derslerinde Sanal Gerçeklik (VR) ve Artırılmış Gerçeklik (AR) teknolojilerini içeren Genişletilmiş Gerçeklik (eXtended Reality-XR) teknolojisi kullanılarak öğrencilerin sınıfta dini unsurları keşfedeceğini yazdı.

Habere göre öğrenciler, bu teknolojiyi kullanabilmek için birkaç gün önce Pedagoji Enstitüsü’nde seminer verilen 35 öğretmen ve din adamından ders alacak.

Öğrenciler bu teknolojiyle sınıftayken ibadet yerlerini gezebilecek, dini ve kültürel anıtları ve sanat eserlerini yakından inceleyebilecek veya “tarihi bir olayın" temsilini izleyebilecek.