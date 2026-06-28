Simerini gazetesi, Ekologlar-Vatandaşlar İş Birliği’nin, Çizenel’in bu sergide yer almasıyla ilgili memnuniyetsizliğini ifade ettiğini ve organizatörlerin siyasi ve toplumsal sorumluluğu konusunu gündeme getirdiğini yazdı.

Haberde, Ekologlar-Vatandaşlar İş Birliği’nin, “işgalin sembolünün yaratıcısı” olan Çizenel’in Güney Kıbrıs’taki sergilere tekrar tekrar davet ediliyor olmasının akıllarda soru işaretleri yarattığını öne sürerek, “işgalin sembolleri” karşısında “kurumsal aciziyet” teşkil ettiğini iddia ettiği kaydedildi.