Alithia ve diğer gazetelere göre olay Ksilofagu’da meydana gelen olayda, 8 ve 10 yaşlarındaki iki erkek çocuk dün saat 18.00 sularında, ailelerinin kaldığı apartmanın önündeki arazide park halindeki ailelerine ait araçta kilitli bulundu.

Çağrılan ambulans personeli ilk yardım yapmaya çalıştıkları çocuklarda “asfiksi” (vücudun oksijensiz kalması veya dokuların oksijeni kullanamaması sonucu ortaya çıkan, hayati tehlike yaratan ve acil tıbbi müdahale gerektiren boğulma) belirtileri ve güneş yanıkları saptadı.

Olay yerinde inceleme yapan İngiliz Üs polisi, çocukların babası ve hayat arkadaşı kadını tutukladı.

Çocukların, Güney Kıbrıs’a babaları ile birlikte Bulgaristan’dan, tatil için gittiği yolunda bilgiler bulunurken, üs polisi, çocukların hangi şartlar altında ve ne kadar süre araçta kilitli kaldığını araştırıyor.

Fileleftheros ise haberi “Araçta Kilitli 8 ve 10 Yaşındaki Erkek Çocukları Öldü… Araç Ksilofagu’da Tarlada Park Halindeydi…. Baba ve Birlikte Yaşadığı Kadın Üs Polisi Tarafından Tutuklandı” başlığıyla aktardı.

Gazete çocukların anne ve babasının boşanmış olduğu ve anneleri ile birlikte Bulgaristan’da yaşadığını, bu dönemde tatillerini geçirmek üzere babalarıyla birlikte Güney Kıbrıs’ta bulunduklarını yazdı.

Gazeteye göre, ilk bilgiler, çocukların babası ve hayat arkadaşı kadının sabah saatlerinde çalışmak için işe gittikleri, çocukların da araca oynamak için girip kilitlendikleri yolunda. Haberde, olay yerine giden ambulans personelinin, çocukların cesetlerinde ölüm sertliği, maruziyet sebepli güneş yanıkları saptadığı bilgisi de verildi.