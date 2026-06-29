Baf’ta kaza yaparak kaçan sürücü tutuklandı.

Geçen cumartesi günü meydana gelen olayda Güney Kıbrıs'ta yasadışı kaldığı tespit edilen 31 yaşındaki bir şahsın dikkatsiz ve tehlikeli sürüş yaparak, trafik kazasına sebep olduğu ve olay yerini terk ettiği, ehliyetsiz ve sigortasız araç sürmekten ötürü tutuklandığı kaydedildi.

Şahsın başka bir araca çarpıp olay yerini terk etmesi üzerine polis tarafından fark edildiğini ve durdurulmaya çalışıldığını ancak şahsın dur emrine uymayıp kaçmaya çalışırken başka araçlara da çarptığını yazan Fileleftheros, daha sonra aracını terk ederek yaya olarak kaçmaya çalışan şahsın polis tarafından tutuklandığını kaydetti.

Gazete polisin söz konusu şahsı durdurmak için havaya bir el ateş açtığını da ekledi.

- Çocuk pornosuyla ilgili tutuklama

Gazete başka bir haberinde ise Baf’ta 41 yaşında bir şahsın çocuk pornosundantutuklandığını, şahsın evinde yapılan aramada taşınabilir bir bilgisayar, üç cep telefonu ve iki harici bellek tespit edilerek, bunlara el konduğunu ifade etti.

- Cinayete teşebbüs

Politis gazetesi ise haberinde Rum polisinin bir cinayete teşebbüs davası araştırdığını yazarken, 38 ve 58 yaşlarında iki kadının geçen cumartesi günü öğleden sonra Lefkoşa Rum kesimindeki dairelerinde yaralı şekilde tespit edildiklerini yazdı.

Kadınların hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığını ve durumlarının stabil olduğunu yazan gazete, polisin olayla ilgili 35 yaşındaki Suriyeli Ahmed Al Zoueid’i aradığını belirtti.