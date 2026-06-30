Limasol’da bu sabah meydana gelen olayda, bir polisin eşini vurduğu daha sonra ise yaşamına son verdiği belirtildi.

“Fileleftheros” internet sitesinin haberine göre, olay bu sabah 06.00-07.00 saatleri arasında Limasol’a bağlı Zakaki bölgesindeki okulun önünde araba içerisinde yaşandı.

55 yaşındaki polisin, kendisine ait beylik tabancasıyla, araç içerisinde, eşine ateş açtığı daha sonra ise yaşamına son verdiği belirtildi.

Bir görgü tanığının aktardığına göre polis, kadına biri başına, üçü ise vücuduna isabet eden toplam dört el ateş etti.

İlk bilgilerde 46 yaşındaki kadının yaşamını yitirdiği öne sürülse de, ambulansla hastaneye kaldırılan kadının doktorlar tarafından hayatta olduğu belirlendi.

Hastanede tedavi altına alınan kadının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Haberde, olayın yol ortasında, araç içerisinde meydana geldiği, polisin yoldan geçen ve yaralı kadına yardım etmek isteyen vatandaşları tehdit ettiği iddia edildi.

Polisin olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattığı belirtilen habere göre, Limasol Polis Müdürlüğü Sözcüsü Stelyos Aristidu, polis mensubu olan zanlının bu sabah saat 06.07'de görevine başladığını, bir süre sonra ise meslektaşlarına "Beş dakika gidip dönüyorum" diyerek görev yerinden ayrıldığını açıkladı.

Aristidu, zanlının okul önünde eşiyle buluşmak üzere önceden randevulaşıp randevulaşmadığı yönündeki soruya karşılık, olayın tüm yönleriyle soruşturulduğunu söyledi.

Olay yerinde çifte ait iki aracın bulunduğunu doğrulayan Aristidu, soruşturmanın sürdüğünü kaydetti.

Diğer Rum haber siteleri ise olaya karışan kişilerin kimlikleri ile olayın nedenine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadığını bildirdi.

Öte yandan "Cyprus Mail" internet sitesi, olayın çiftin ikamet ettiği eve yakın bir noktada meydana geldiğini belirtirken, çift arasında ciddi anlaşmazlıklar yaşandığı yönünde bilgiler bulunduğunu da aktardı.