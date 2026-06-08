Politis gazetesi, CY-Alert sisteminin acil durum ve afet olaylarında vatandaşların cep telefonlarına bildirim gönderen bir sistem olduğunu kaydetti.

Gazete tatbikat gereği, Larnaka Ora bölgesindeki vatandaşların cep telefonuna gelen bildirimler sonucunda, bölgenin boşaltıldığını belirtti. Haberde vatandaşların, polis ve Sivil Savunma ekiplerinin yönlendirme talimatlarını uyguladığı da kaydedildi.

Sivil Savunma Teşkilatı Basın Sözcüsü Panayiotis Liasidi yaptığı açıklamada dün Larnaka, Baf ve “Mağusa Bölgelerinde" yedi tatbikat yapıldığını ifade etti.

Liasidi, 10 Haziran’da da Kalopanayioti ve Fini bölgelerinde de tatbikat icra edileceğini kaydetti.

Liasidi tatbikatların, herhangi bir acil durumda tahliye gerektiği zaman ne olacağını görmek amacı taşıdığını da söyledi.