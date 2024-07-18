Güney Kıbrıs’ta küçükbaş hayvan besicilerinin örgütlü olduğu dernekler açıklama yaparak, piyasada küçük ve geleneksel peynir imalathanelerini etkileyen derecece küçükbaş hayvan sütü azlığı olduğunu yalanladı.

Haravgi’de yer alan habere göre küçükbaş hayvan besicilerinin örgütlü olduğu dernekler yaptıkları açıklamada ayrıca küçük ve geleneksel peynir imalathanelerinin 12 Temmuz’da Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’e gönderdikleri açık mektup konusunda da şaşkınlık duyduklarını belirtti.

Küçükbaş hayvan dernekleri küçük ve geleneksel peynir imalathanelerine koyun ve keçi sütü verilmesinin azaltılmadığı veya durdurulmadığını belirttikleri açıklamada, mektubun bir kısmında yer alan ve büyük peynir imalatçılarının Menşe İsmi Korumalı (MİK) hellim üretimiyle ilgili ihtiyaçların karşılanması için bütün mevcut sütü satın aldıklarına dair ifadeyi de yalanladılar.

Küçükbaş hayvan dernekleri bahse konu küçük ve geleneksel peynir imalatçılarıyla süt verilmesinin azaltılması veya durdurulmasını ima eden herhangi bir görüşme yapmadıklarını da belirtirken, bunun tam aksine geçmişte kendilerini destekleyeceklerini söylediklerini çünkü orijinal hellimi üretenlerin küçük ve geleneksel imalathaneler olduğunu ifade ettiler.

Gazeteye göre küçük ve geleneksel peynir imalatçıları küçükbaş hayvan derneklerini, isimlerinin kendilerine yardımcı olacak bir mektupta kullanılmasına bir telefon görüşmesinde izin verdikleri ve mektubun içeriğini bilmedikleri konusunda bilgilendirirken, küçükbaş hayvan dernekleri ise yaptıkları açıklamada mektubun küçük peynir imalatçıları tarafından yazılmadığını ve mektupta haksız uygulamalar yanı sıra felaket senaryolarına atıfta bulunulduğunu ekledi.