Diploma skandalının yankıları hala devam ediyor...

Meclisteki arkadaşlar konuyu meclis komitesine havale edecekler!

Gülelim mi ağlayalım mı bilemedik doğrusu...

Komite denince de nedense tüylerimiz diken diken oluyor!

Zira şimdiye kadar mecliste o kadar çok komite kuruldu ki hiçbiri sonuçlanmadı...

Birkaç hafta toplandılar, demeçler verildi ama sonra ses seda kesildi!

Hatta halkın arasında komiteye havale edilirse o dosyalar kapanır diye de söylentiler yapılır hep...

Bunun nedeni de siyasete ve siyasetçiye olan güvensizlikten başka bir şey değildir!

Şunu kafalarına soksunlar artık;

Şu anda ülke siyaseti artık dip yapmıştır...

Gerçekten devlet adamı bulmak o kadar çok zor bir şey ki!

...

Komite kurmak isteyenler lütfen yapılan anketlere bir baksınlar...

Siyaset diptedir ama yargı ve polis hep listenin hep en üst sıralarında olmuştur!

Bugünde böyledir yarın da böyle olacaktır...

Onun içindir bırakın komiteyi filan!

Zaten diploma skandalında bazı siyasilerin ve yakınlarının da olduğu bilinmiyor mu?

Adı anılanlar panik içinde oradan oraya koşturuyorlar...

Bizim ülkede siyasetçinin yine başka bir siyasetçiyi yargılaması ne zaman görülmüştür ki!

Şu andan itibaren bütün gözler polisin ve mahkemelerin üzerinde olacaktır...

Bu halk ikisine de güveniyor...

Siyasetçiler geri çekilsin lütfen!

Hatta yargıya ve polise yardım etsinler...

Eminiz ki onların da ellerinde birçok isim vardır!

...

Bir okul yetkilisi kendi açıkladı...

Sahte diploma alan bir vekilin ismini de verdi!

Tabi ki isminin yayınlanması istemedi...

Zaten bunu biz de yapmayız, yapamayız!

Bu iş bizden çoktan çıkmıştır...

Bundan sonraki sorumluluk da siyasilerin değil yargı ve polisin işidir!

Ne kadar sonuçlanırsa da o kadar iyidir...

Geciken adaletin adalet olmadığı gerçeğini de unutmamak gerek!

...

Üniversitenin yetkilileri ısrarla diyor ki;

İtibarları çalınmış!

Peki sizin hiç mi suçunuz yok, bunca senedir aklınız neredeydi?

Üniversitenin başına Çakmak Hasan Kibrit Hüseyin’i koyarsanız olacağı neydi!

Elbette bu kendi sorununuzdur ama asıl itibarı çalınan bu ülkenin üniversite sektörüdür...

Dünya bir tuşa basmakla burada neler döndüğünü hemen öğreniyor!

Bu konuda her geçen gün bizim itibar yerden yere vuruluyor...

Siz kendi itibarınızı düşüneceksiniz ama biz de kendi itibarımızı düşünmek zorundayız!

Herkes kendi yoluna...

...

Evlatlarımızı kaybettiğimiz İsias Oteli’ni hiçbir zaman unutmayacağız...

Adıyaman artık bizim için ‘karayaman’dır!

Depremin üzerinden bir yıl geçti Adıyaman ziyaretlerinin ardı arkası kesilmiyor...

Bizim siyasilerin resmen uğrak yeri oldu!

Buraya giden enkazın üzerine çiçek koyuyor...

Fazla abartmamak gerek!

Enkaz orada ama sorunlar burada halen devam ediyor...

Gidip orada poz vereceğinize buraya odaklanın!

Okullar ve bazı özel binaların çoğu deprem riski taşıyor ama halen kimsenin umurunda bile değil...

Ayıp ki ne ayıp!

...

MESAJ KUTUSU

Sayın Ünal ÜSTEL, sahte diploma alanlardan bazılarının kapınızı aşındırmaya başladığı ayıbını örtmek için neredeyse elinizi öpme noktasına geldikleri konuşulmaya başlandı. Umarız hiç birinin göz yaşına bakmaz ve adaletin tescil edilmesini sağlarsınız!..

...

Sayın Sadık GARDİYANOĞLU, geçenlerde İskele Sosyal Hizmetler Dairesi çalışanlarını uyardınız ancak biraz zaman geçince yine sabah parmağı basıp kendi işlerine güçlerine gitmeye başladılar. Bölge insanı bu dairenin artık disiplin altına sokulmasını istiyor!

...

Sayın Ziya ÖZTÜRKLER, bölgenizdeki üniversitedeki sahte diploma rezaleti konusunda bizim bilmediğimiz ama sizin çok şey bildiğiniz bazı konuların olduğu söylenmeye başlandı. Bunları ilgili birimlere azıklarsanız çok iyi bir amme hizmeti yapmış olursunuz!

...

Sayın İrfan Tansel DEMİR, hayat pahalılığı konusundaki açıklamalarınızın ileriki günlerde başınızı epey ağrıtacağı görülüyor zira muhalefet buna fena halde kafayı takmış durumda. Umarınız ki kendinizi savunacağınız önemli detaylar mevcuttur!

...

Sayın Tufan ERHÜRMAN, Kudret Özersay son çıkışlarıyla sanki de ana muhalefetin bir adım önüne geçti gibi geliyor bize. Acaba diyoruz şu sokak eylemlerine başlasanız da kendinizi gösterseniz fena mı olurda yani!

...

Sayın Murat ŞENKUL, Girne antik limanda siz masa ve sandalyelerin hangi tarafa konulacağını hesaplarken vatandaş ise plastik sandalyenin kesinlikle olmaması yönünde görüş belirtmeye başladı. Gerçekten de tarihi dokuya yakışmayan bir görüntü tablosu hakim!

...

Sayın Sofu ALTINBAŞ, adı hayli merak uyandıran üniversitenin yasala göre yok hükmünde olması ileriki günlerde hayli başınızı ağrıtacağa benziyor. Bakalım siyasi gücünüz durumu kurtarmaya yetecek mi epey merak konusu olmaya başladı!

...

Sayın Turgay AVCI, görünen odur ki ülke siyasetçileri sahte diploma konusunda çanağı sizin kafanızda kırmaya kararlı gözüküyorlar. Hangi siyasilerin sizden olmayacak neler istediklerini ortaya dökmek ister miydiniz? Ortalık biraz şenlense ne güzel olurdu değil mi?

...

Sayın Hasan KILIÇ, DAÜ’de yaşananlar konusunda artık medyanın önüne çıkma zamanı geldi de geçiyor gibi geldi bize. Doğru bilgilendirme için bunun için de fazla gecikmeyin deriz, zira DAÜ’nün kaptanı olarak en büyük sorumluluk sizin omuzlarınızda...

...

Sayın Levent KUTAY, dünkü günde tek aşk motosiklet olarak ilan edilince bunun mutlaka bir bedeli de olacaktır değil mi? Bakalım kendinizi nasıl affettireceksiniz o da artık tamamen sizin sorununuzdur...