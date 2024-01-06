Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos’un yarın Politis gazetesinde yer alacak demecinde, KKTC’deki Rum malları konusuna değindiği haber verildi.

Gazete bugün “Gaspçı da Çok, Yardım Eden de” başlığıyla yer verdiği haberinde, Kombos’un gazetede yarın yer alacak demecinde Rum Yönetimi’nin, KKTC’deki Rum mallarının izinsiz ele geçirilmesi, yasadışı bir şekilde satılması ve istismar edilmesi durumunda, bunun engellenmesi veya cezalandırılması için gerekli araçlara sahip olduğunu ifade ettiğini aktardı.

Gazeteye göre, objektif olarak, KKTC’deki Rum mallarının alım-satım olayının hızlı bir şekilde artmasından ötürü, önemli sayıda kişinin de bu olaya müdahil olduğunu dile getiren Kombos, bunun haklı olarak hem kamuoyunu hem de Rum hükümetini ilgilendiren bir konu olduğuna işaret etti.

Demecinde “ortada ciddi bir rakam var” ifadesini de kullanan Kombos, sözlerinin devamında “tüm durumlara aynı şekilde muamele edilemez ve biz meydana getirdiğimiz önerilerle birlikte bu durumla başa çıkmanın en iyi yolunu bulmaya veya en azından bu tür eylemlere karışanlar için endişe koşulları meydana getirmeye çalışıyoruz” ifadesini kullandı.

Bu olayın yeni bir şey olmadığını da söyleyen Kombos, durumun bu noktaya ulaşmasına izin verilmesiyle ilgili eleştirilerde de bulundu.

Bir durumun gelişmesine izin verildiğini ve bunun devletin harekete geçmesi gereken noktayı aştığını ifade eden Kombos, var olan imkanlar çerçevesinde uygulamaya koyacakları bir plan oluşturduklarını sözlerine ekledi.

Öte yandan haberinde, Kıbrıslı Türk Avukat Akan Kürşat ile eşi politikacı Fazilet Özdenefe’nin İtalya’ya Ercan havalimanından VIP olarak yola çıkarak İstanbul üzerinden seyahat ettiklerinin görüldüğünü öne süren gazete, Kıbrıs Türk basınında çıkan haberlere dayanarak, Rum Yönetiminin Europol aracılığıyla mülk konularıyla ilgili davalarla alakalı olarak KKTC’deki 4 başka avukat için de tutuklama emri çıkardığını ekledi.

(İY/