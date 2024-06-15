ABD’de bulunan Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos’un, perde gerisinde Kıbrıs sorunuyla ilgili dile getirilen görüş, fikir ve öneriler konusunda, aralarında BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in de bulunduğu çeşitli çevrelere “Kıbrıs’ta bir dondurulmuş çatışma olmadığı” cevabını verdiği ve denge mantığı güdenleri eleştirdiği bildirildi.

Fileleftheros haberi “Dışişleri Bakanı K. Kombos’un Washington ve New York’ta Özlü Temasları… Denge Mantığına Cevap Verdi” başlığıyla aktardı.

Habere göre BM Barış Gücü’nün Kıbrıs’taki 60’ıncı yıldönümü için New York’ta düzenlenen etkinlikte konuşan Kombos , Genel Sekreter Antonio Guterres’in de aralarında bulunduğu çeşitli çevrelerce perde gerisinde dile getirilen görüş, fikir ve önerilere cevap verdi.

Kombos “Kıbrıs’ta bir dondurulmuş çatışma yoktur, Türk işgali, Uluslararası Hukukun sürekli ihlal edilmesi acı gerçeği var.” dedi, geçen yılın Ağustos ayında Pile-Yiğitler yolu çalışması sırasında (bölgede sakin Kıbrıslı Türkler ile Barış Gücü mensupları arasında) meydana gelen arbedeyi örnek gösterdi.

BM kararlarının dayandırıldığı tezler ile BM çerçevesinde dile getirilen tezler arasında denge kurma arayışı içerisinde olanlar bulunduğun söyleyen Kombos bu gayret içerisinde olanları eleştirdi, “Dengelemek, grinin tonlarına bakmak, sorumluluk dağıtmak ancak bu büyük örgütün (BM) var olma nedenlerini, temsil ettiklerini ve kuruluş ilkelerinin neler olduğunu unutmaya karar verirsek beklenebilir.” dedi.

Gazete Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüşmek için pazartesi günü yeniden Washington’a gideceğini belirttiği Kombos’un ABD’deki temaslarında özellikle ikili konular, Gazze’ye insani yardım ve Güney Kıbrıs-ABD ilişkilerinin daha da geliştirilmesi üzerine odaklandığına ancak her fırsatta muhataplarına Kıbrıs sorunuyla ilgili Rum tezlerini aktardığına işaret etti.

Habere göre Konstantinos Kombos, BM Genel Sekreteri’nin İyi Niyet Misyonu ve Barış Gücü raporlarının hazırlanması ve görüşülmesi arifesinde gerçekleştirdiği ABD ziyaretinin New York ayağında (dün) BM’de, BM yetkilileriyle ve Güvenlik Konseyi daimi üyesi beş ülkenin temsilcileriyle temaslarda bulundu. Kombos bu temaslarda, perde gerisinde çeşitli fikir ve önerilere atıf yapan çevrelere doğrudan ya da dolaylı cevaplar ve Genel Sekreter’in Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in şu ana kadarki çabaları hakkında bilgi vermeye çalıştı.

Gazete Kombos’un “Washington Post” gazetesine verdiği söyleşide Türk tarafını, “durumu zorlaştırmakla” suçladığını yazdı. Söyleşide diplomasinin hakim olmasını dileyen Kombos AB tarafından verilecek siyasi teşvikler aracılığıyla “Türkiye’nin bir diplomatik açılım yaratması” ümidini de dile getirdi.

Türk tarafının, KKTC’nin tanınması talebinin “kabul edilemeyeceğini” öne süren ve buna dair gerekçeler ortaya koyan Kombos bu çabayı Rusya’nın, işgali altında tuttuğu Ukrayna topraklarındaki ilhakının normalleştirme çabası ile bağdaştırdı ve “sadece aman geçti diye yasadışı bir işlemi normalleştirecek miyiz?” diye sordu.

Aynı gazete Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in de Ukrayna’da barış konulu uluslararası toplantıya katılmak üzere bu akşam üzeri İsviçre’ye gideceğini, pazartesi günü de Avrupa Parlamentosu seçimlerinin ardından düzenlenecek ilk Avrupa Konseyi toplantısına katılmak üzere Brüksel’de olacağını yazdı.

Habere göre Hristodulidis’in Basın Ofisi Müdürü Viktoras Papadopulos imzasıyla yapılan açıklamada Rum Yönetimi Başkanı’nın bu akşamüzeri İsviçre’nin Bürgenstock kentinde olacağını, Ukrayna konulu toplantıda gıda güvenliği konusunda konuşacağı, toplantının kapanışında da genel bir değerlendirme yapacağı kaydedildi.

Hristodulidis 16 Haziran gecesi Brüksel’e gidecek ve ertesi günü Avrupa Halk Partisi toplantısına katıldıktan sonra Avrupa Konseyi’nin, son AP seçimlerinin sonuçlarının değerlendirileceği gayrı resmi çalışma yemeğine iştirak edecek