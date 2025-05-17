KKTC’Lİ KUAFÖRLER ANTALYA’DA ULUSLARARASI EĞİTİMDE BULUŞTU

Ergün Yahat

Almanya merkezli Schwarzkopf’un organize ettiği uluslararası Workation 2025 Professional eğitimine KKTC’den 14 kuaför katıldı.

Antalya’da düzenlenen programda, saç tasarımı ve bakımına yönelik yeni teknikler tanıtıldı. Etkinliğe katılanlar arasında yer alan Geçitkale’deki kuaför salonu sahibi Gülseli Solmazcan, global düzeydeki bu eğitimin mesleki gelişim açısından son derece faydalı olduğunu vurguladı.

Schwarzkopf’un ev sahipliğinde gerçekleştirilen program, sektördeki yenilikleri yerinde takip etmek isteyen profesyonelleri bir araya getirdi.