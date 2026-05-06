Üç Kişi İkamet İzinsiz Yakalandı

KKTC'de ikamet izinsiz kalmak suçundan tutuklanan Nahıd Shuvo, Maria Benarous ve Nour Benarous mahkemeye çıkarıldı.

310 Gün Kaçak Kaldığı Tespit Edildi

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Barış Kurtoğlu olguları aktardı. Polis, 05.05.2026 tarihinde saat 15:05 raddelerinde LPM Muhaceret Şubesine giriş-çıkış belgesi almak için gelen zanlı Nahıd Shuvo’nun yapılan muhaceret kontrolünde 29.06.2025 tarihinden itibaren 310 gündür KKTC'de ikamet izinsiz bulunduğunun tespit edildiğini söyledi.

Ortaköy’de Yapılan Kontrolde Diğer Zanlılar da Yakalandı

Polis, aynı gün saat 20:15 raddelerinde Lefkoşa'da Ortaköy’de Cürümleri Önleme Şubesi tarafından alınan bilgi üzerine yapılan kontrolde, Lefkoşa'da sakin Maria Benarous’un 30.09.2024 tarihinden itibaren 582 gün, Nour Benarous’un ise 23.01.2026 tarihinden itibaren 72 gün KKTC'de ikamet izinsiz bulunduğunun tespit edildiğini kaydetti.

Mahkemeden 2 Gün Tutukluluk

Polis, zanlıların tutuklanarak soruşturma başlatıldığını, ilgili dairelerde araştırma yapılacağını belirterek 2 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlıların 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.