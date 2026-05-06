21 Kilo Uyuşturucu Davasında İstinaf Kararı

Ercan Havalimanı’ndan 2019 yılında 2 kilosu kokain, 19 kilosu da hintkeneviri olan toplam 21 kilo uyuşturucu maddeyi ülkeye ithal eden, Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 2020 yılında 15 yıl hapis cezasına çarptırılan Rus uyruklu Igor Yusin’in istinaf davası sonuçlandı.

Yüksek Mahkeme Kararı Onadı

Başkan Bertan Özerdağ, Beril Çağdal ve Peri Hakkı’dan oluşan Yüksek Mahkeme heyeti, sanığın cezaya itirazını değerlendirerek bir karara vardı. Heyet, ağır ceza mahkemesinin sanık hakkında verdiği kararı onadı.

Ne Olmuştu

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi, 12 Aralık 2020 tarihinde Igor Yusin’i olgu ve emareler ışığında suçlu bulup mahkum etmişti.

21 Kilo Uyuşturucu Aleyhine Değerlendirildi

Mahkeme, sanığın külliyatlı miktarda uyuşturucuyu ticari amaçlı tasarruf ettiğini kabul ettiklerini açıklamış, 21 kilo ağırlığındaki uyuşturucuyu havayoluyla ithal etmesini aleyhine ağırlaştırıcı unsur olarak değerlendirmişti.