Bağış Kutusunu Kırıp Parayı Çaldı

Gönyeli’de meydana sirkat suçundan tutuklanan Bahman Shaban yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Cami İçerisindeki Bağış Parası Çalındı

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Bilal Akkuş olguları aktardı. Polis, 27 Nisan 2026 tarihinde saat 16:00 raddelerinde zanlının Alayköy'de Sanayi Sitesi içerisinde kapısı açık vaziyette bulunan Hacı Emine Adil Camisi içerisine giriş yaptıktan sonra caminin giriş kapısının sağında bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay'ına ait plastik bağış kutusunun üst kısmını eliyle bastırıp kırdıktan sonra içerisinde bulunan yaklaşık 5000 TL nakit parayı sirkat ettiğini söyledi.

44 Gün Kaçak Yaşadığı Ortaya Çıktı

Polis, zanlının 28.04.2026 tarihinde Girne’de tespit edilerek, tutuklandığını, yapılan muhaceret kontrolünde ise 15.03.2026 tarihinden itibaren 44 gün yetkili makamlardan izinsiz KKTC’de ikamet ettiğinin tespit edildiğini kaydetti. Polis, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının ülkede yasal statüsü olmadığını belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Mahkeme: 15 Günü Aşmayan Tutukluluk

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 15 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.