4 Kilo Uyuşturucuya 6 Yıl Hapis Cezası

Lefkoşa ağır ceza mahkemesinde 4 kilo hintkeneviri ithal ve tasarrufu suçlarından yargılanan sanık Bengü Serbülent Gelgeç hakkındaki dava karara bağlandı. Sanık 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Aleyhine getirilen tüm davaları kabul eden sanıkla ilgili olguları savcı İbrahim Ruso aktardı. Savcı, sanığın 2025 yılı Aralık ayında Güney Kıbrıs’ta Suriyeli bir şahsın yönlendirmesiyle uyuşturucu kuzeye ithal etmeye kalkışırken, Metehan Sınır Kapısında yakalandığını söyledi. Sanığın Suriyeli şahısla olan mesajlarını mahkemeye emare sunan savcı, 19 Aralık 2025’ten beri cezaevinde yargılanmayı beklediğini söyledi.

Savunma: “Mecbur kaldı, çocukları için yaptı”

Sanığın ardından sanık avukatı, karar öncesi beyanda bulundu. Savunma şunları söyledi:

“Sanık Türkiye vatandaşı biriyle evlendiği için ailesi tarafından dışlandı. Daha sonra eşi vatandaş olduktan sonra Güney Kıbrıs’a yerleşti. Bir süre sonra sürekli şiddet görmeye başladı. Son olarak Temmuz 2025’te şiddet gördüğü için hem güneyde hem de kuzeyde polise şikayette bulundu. Güneyde yargılanıp, 3 ay hapse mahkum edildi. Tahliye olduktan sonra eylül ayında kuzeye geçince yakalandı. Mahkemede yurt dışı yasağı nakit ve kefil kefaletiyle serbest bırakıldıktan sonra küçük bir otele yerleşti. Ancak bir ay içerisinde otelde olduğu bir esnada hayatını kaybetti. Eşi öldükten sonra alacaklıları müvekkilimin kapısına dayandı. Güneyde bir markette çalışan, bin 300 euro olan, biri 13, biri 9 biri 7 yaşında üç çocuğu olan müvekkilim zor duruma düştü. 13 yaşındaki çocuğu böbrek hastası ve ameliyat oldu. İleride çeşitli ameliyatlar da olması gerekiyor. Eşi öldükten sonra çocuklarına bakmakla tek başına mücadele eden ve üstelik hastane masraflarıyla boğuşan sanık, eşinin kalan borçlarını ödeyecek maddi gücü yoktu. Suriyeli alacaklı, 4 kilo uyuşturucuyu ithal etmesi halinde borcu sileceğini söyleyince sanık mecbur kaldı. Şu anda çocukları güneyde sosyal hizmetlerin koruması altındadır. Çocuklarına hasret kalan sanık, büyük bir pişmanlık yaşamaktadır.” Savunma, aktardığı beyanları ışığında sanığa mülayim davranılmasını talep etti.

Mahkeme: “Uyuşturucu ciddi ve yaygın bir suçtur”

Füsun Cemaller’in başkanlığında, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Gülay Uğur’dan oluşan mahkeme heyetinin verdiği kararı Cemaller okudu. Başkan Cemaller, sanığı aleyhine getirilen davalardan suçlu bulup mahkum ettiklerini söyledi. Uyuşturucu suçlarının oldukça ciddi ve yaygın suçlar arasında olduğunu, toplumun ve gençlerin sağlık ve mutluluğunu tehdit ettiğini ifade eden Başkan, dolayısıyla bu tür suç işleyen kişilere kamu menfaatini dikkate alarak etkin ve caydırıcı cezalar verilmesini gerektiğini belirtti.

Miktar ağırlaştırdı, bazı unsurlar lehine değerlendirildi

Başkan, sanığın tasarruf etmiş olduğu uyuşturucu maddenin yüklü ve birçok kişiyi zehirleyecek miktarda olduğunu, bu hususun aleyhinde ağırlaştırıcı faktör olarak değerlendirildiğini söyledi. Başkan, ancak Hint Keneviri türü uyuşturucunun, en hafif uyuşturucu türleri arasında olduğunu bu hususun da sanık lehine değerlendirildiğini belirtti. Sanığın ilk andan suçunu kabul etmesini, başka birinin yönlendirmesiyle bu suçu işlemesini, benzeri sabıkasının olmamasını, üç çocuk sahibi olmasını da lehine değerlendirdiklerini ifade etti.

Karar: 6 yıl hapis

Sanığa ceza takdir ederken miktarın dikkate alındığını, yüklü olmasından dolayı sanığa uzun süreli hapis cezası vermeyi uygun bulduklarını kaydeden Başkan Cemaller, tüm olgular ışığında sanığı 6 yıl süreyle hapse mahkum ettiklerini açıkladı.