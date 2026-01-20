(Kamalı Haber) - Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi (CÖŞ) ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda Kuzey Kıbrıs’ta bir otele saldırı düzenledikleri tespit edilerek tutuklanan Suriye uyruklu Ahmad Kunbus, Yamen Kunbos ve Yasin Özen mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru olguları aktardı. Mahkemede olguları aktaran polis, zanlıların İskele'de faaliyet gösteren bir işletmeye yönelik silahlı saldırıda bulunmak amacı ile anlaşarak ağır bir suç işlemek için gizli ittifakta bulunduklarını söyledi. Polis, zanlı Ahmad Kunbus, Yamen Kunbos’un 16 Ocak’ta Girne’de kaldıkları apartman dairesinde yakalandıklarını açıkladı. Polis, zanlıların kaldığı evde yapılan aramada kar maskesi, eldiven ve uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir miktar maddenin ele geçirildiğini söyledi. Polis ayrıca, zanlıların Kıbrıs’ın güneyinden kuzeyine yasa dışı yollarla geçtiklerini ve İskele’de bulunan işletmeye ait çeşitli fotoğrafları çekerek Dubai’ye gönderdiklerini itiraf ettiklerini aktardı. Polis, zanlıların cep telefonlarında bazı oto galerilere ait konum bilgilerinin bulunduğunu da mahkemeye aktardı. Polis, yapılan soruşturma sonucu suçla bağlantılı olduğu tespit edilen Yasin Özen’in de 17 Ocak’ta tutuklandığını belirtti. Soruşturmanın devam ettiğini, aranan 5 kişi olduğunu, zanlıların cep telefonunda incelemelerin sürdüğünü, incelenecek kamera görüntüleri ve alınacak ifadeler olduğunu kaydeden polis, zanlıların 8 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme, zanlılar hakkında talep edilen tutukluluk süresini onayladı.