Levent Özadam - Mesaj Kutusu

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Bu ülkede ev sahibi olmak artık hayal mi, hayal…

Yabancı akınıyla birlikte sadece fiyatlar değil kiralarda uçtu!

40 yıla yakın oluyor dar gelirli için ülke genelinde sosyal konut projeleri yapıldı önemli bir kesim ev sahibi oldu ama sonrası gelmedi…

Sonra da ansızın kırsal kesim arazileri dağıtılmaya başlandı!

Tabi ki sıradan vatandaşa değil partiliye…

Her seçim öncesi binlerce partiliye arazi tahsis edildi!

Ama bunlardan çok az bir kesimi kendilerine verilen arazilere ev yaptı…

Çoğunluk ise sattı!

Geçmiş yıllarda üç-beş bin sterline satılırken şimdi bu rakam da uçtu…

En ucuzu 25 Bin Sterlinden gidiyor!

Bölgesine göre 50Bin sterline kadar çıkıyor…

Kimin malını satıyorlar elbette devletin!

Buna sanayi arsalarını da dahil edebilirsiniz…

Tamamen rant düzeni anlayacağınız!

…

Son bir yıldır sosyal konut projelerinden bahsediliyor…

Henüz elle tutulur kesinleşmiş bir proje yok ama üzerinde ciddi bir çalışma olduğunu çok iyi biliyoruz!

İşte sıradan vatandaş bu projelerin sonuçlanmasını bekliyor…

Ama partili hala kırsal kesim arazisi peşinde!

Alsın günü gelince satsın diye…

Her zaman olduğu gibi partili olmanın ayrıcalıkları!

Adalet burada yerle bir olmuş…

Yılların ihmali de insanların ev sahibi olma hayallerini alt üst olmuş!

Bu maskaralık devam edemez, etmemelidir…

Arşivi bir taradık konuyla ilgili çok sayıda yazı kaleme almışız!

Değişen ise sadece kırsal kesim arazilerin şimdi çok daha fahiş fiyatlarla satılması…

İşte o yazılarımızdan sadece bir tanesi:

…

“Yeşilköy sakinleri isyanın eşiğine gelmişler…

25 yıldır kırsal kesim arsası bekliyorlarmış!

Hatta yakında bu konuda Lefkoşa’da eylem yapmayı bile düşünüyorlarmış…

Gerekçe de şu;

Gençler köyden göç etmesinler!

Kırsal kesim arsası verilmemesi bir göç nedeni midir?

Bana göre değil!

Göçü önlemek gençlere kırsal kesim arsası vermek değil, istihdam sağlamaktır…

Köylü şu konuda haklıdır;

Niçin diğer köylerde kırsal kesim arsası dağıtılırken, hükümetler buraya aryacılık yapmıştır?

Gelmiş geçmiş tüm hükümetlerden bahsediyoruz…

Burada eyleme katılan ve ser bir açıklama yapan bölge milletvekili Biray Hamzaoğulları’na sormak lazım…

CTP’nin hükümette olduğu zaman hem de ilgili bakanlık ellerindeyken niçin gençlere kırsal kesim arsası tahsis edilmedi!

…

Biraz da aynaya bakalım şimdi…

Örneğin benim çok yakınlarım var kırsal kesimde bu arsalardan verilen!

Bu köyde doğmuşlar ama zaten çoktan göç etmişler…

Zaten insan 200 kişinin yaşadığı bir köyde istihdamı nereden bulacak ki!

Ama buralarda birçoğuna bu arsalardan verilmiş…

Şimdiye kadar bir çivi bile çakmamışlar zira hepsi de kentlerde oturuyor, iş güç meselesi halkı olarak!

Kimi arsaları tutuyor ama…

Kimi de satılığa koymuş bunları!

Devlet ev yapsınlar diye vermiş ya…

Sonra bu işlerin takibi yok!

Yerine göre arsaları 10 bin TL’ye satan da var, 30 bin TL’ye de…

Bunları satıp kentlerden ev arsa alma peşindeler!

Onun içindir belki devlet politikası olarak kırsal kesim arsaları verilebilir ama bunların da takip edilmesi gerek…

Sonuçta devletin malı bunlar!

Rant kapısı değil…

…

Neredeyse 30 yıla yakın oluyor…

Devlet çatısı altında sosyal konut birimi kurulmuş ve tüm ilçelerde sosyal konutlar inşa edilmişti!

İşte o doğru karardı…

Öncelik evi barkı olmayanlardı, hoş arada torpililer de bu konutlardan aldı ve kira öder gibi ev sahibi oldular ya!

İşte bu devlet eğer geçleri ev sahibi yapacaksa böyle projeler üretmelidir…

Zira eğer anada babada yoksa yeni evli bir çiftin bu şartlarda ev sahibi olmasının imkanı yoktur!

Ayrıca zaten kırsal kesim arsası alan dar gelirli bir aile buraya borçlanmadan harçlanmadan iki odalı bir hane bile yapamaz…

İşte burada devlet araya girmeli, yıllar önce yapıla projeler şimdi daha da güncelleştirilerek sosyal konut tipinde uzun vadeli ödeme ile pek ala ki gençleri, evsizleri ev sahibi yapabilir!

Bu konuda bir katkımız olsun istedik, hepsi odur…”