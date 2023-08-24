Levent Özadam - Mesaj Kutusu

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Telefonda çok tanıdık bir ses…

Hem de arkasını devlete almış bir kamu görevlisi!

Müjdemi isterim diye başladı söze…

Devletten istifa ediyormuş!

Çoluğu çocuğu, pılıyı pırtıyı toplayıp Londra’ya yerleşecekmiş…

Oradaki akrabaları işini hazırlamış bile!

Haftada 700 Sterlin, ayda 98 bin eder…

Aslında hali vakti burada da yerinde, darlık da çekmiyor, bağı var bahçesi var…

Can alıcı soruyu soruyoruz niye diye!

Gayet net yanıtlıyor;

Burada ailecek psikolojimiz bozuldu, artık buralarda yaşanmaz, diye!

Onun kaçışı kriz filan değil…

Tamamen moral motivasyon meselesi!

Bir çoğumuzun ruh halini yansıtıyor…

Çare kaçmak!

Aslında bu dönemde birçok kişi bunu düşünüyor ama…

İmkanı olan var olmayan var!

…

İş insanı genç bir arkadaş anlatıyor…

Onun işleri henüz çoğunluk gibi bozulmamış ama onun da derdi başka!

Şimdi tamam ama yarın ne olacağını bilmiyoruz ki diye sitem ediyor…

Hem onda hem de aile ve yakınlarında gelecek korkusu hakim!

Geçen yılın vergisinin de ödememiş…

KDV ödemelerini de durdurdum diyor!

Çünkü bugün tamam ama yarına nasıl uyanacağını bilmiyor…

Diyor ki;

İnsanın yarını görememesi kadar kötü bir şey olamaz…

Geceleri rüyaları kaçıyormuş!

Okullar da açılacak ya…

Ha keşke okullar açılmadan başka bir ülkeye yerleşsek de çocuklar etkilenmeseydi diye düşünüyor!

İşi gücü bırakıp kaçmaya kararlı…

Sadece cesaret edip karar vermeye kalmış bütün iş!

…

Başka bir iş insanı…

Kelli felli, hali vakti yerinde babadan dededen de hayli kalmış!

Maddi sıkıntısı yok…

Şu sıralar biraz cepten yiyor ama ‘nereye kadar’ diye de endişeli!

Artık yatırım yapmama kararı almış…

Zaten birkaç işi var, bankadaki parası da 7 sülalesine yeter!

Onun derdi bambaşka…

Bankadaki parama bir şeyler olur mu diye hayıflanıyor!

Daha ciddi bir kriz ve sonrası…

Kötü sonu düşünmek bile istemiyor ama sonuçta para da mal da canın yongası!

O da parasını koruma derdine düşmüş…

Yurt dışında yaşayan arkadaşlarına parayı dışarıda yabancı bir bankaya nasıl yatıracağının hesaplarını yapıyor!

Fırsatı bulduğu an para anında uçacak yurt dışına…

Kim bilir belki Rum kesimine!

…

Türkiye’de yaşanan kriz her geçen büyüyor…

Biz de burada fazlasıyla etkileniyoruz!

Hem orada hem de burada tepedekiler bir takım önlemler almaya çalışıyor ama…

Şu anada kadar elle tutulur bir şey yok!

Bu nedenle sadece işi gücü bozulanlar, iflas edenler ya da banka borçlarını ödeyemeyenler değil, henüz krizden etkilenmemiş olanlar da tedirgin…

Borçlular nasıl olacak da bu işin içinden çıkarız diye hayıflanıyor!

Borcu harcı olmayanlar standartların altına düşmekten, ellerindeki parayı kaptırmaktan korkuyor…

Ve bir şekilde kendince kurtuluş yolu arıyorlar!

Eğer çok ciddi bir düzelme olmazsa da bundan sonrası artık böyle…

Gemisini kurtaran kurtarır, kurtaramayana Allah acısın!

Ortak soran, artık kimsenin önünü görememesi…

Bundan daha kötüsü de yok!

MESAJ KUTUSU

Sayın Ahmet ÜNSAL, ülke genelinde camilerin elektrik borçları nedeniyle kurum tarafından şalterlerin indirilmesi ele güne karşı rezil olmaktan başka hiçbir işe yaramayacak. Bu nedenle daha fazla gecikmeden sorunu çözmek için girişim başlatmanız isteniyor…

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Sayın İbrahim BENTER, sizin makamda o kadar çok kişinin gözü var ki hepsi de kuyruğa girmiş durumda torpil mekanizmasının devreye girmesini bekliyorlar. Ancak öğrendik ki daha çok bekleyeceğe benziyorlar zira böyle bir görev değişikliği hükümetin gündeminde bile yok…

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Sayın Serkan İLSEVEN, KKTC siyaset tarihine görevde en kalan müsteşar olarak geçeceğiniz konuşuluyor. Bu arada yeni makamınız için başka birisinin adına kesin gözüyle bakılıyordu ama emirler demirleri kesti. Bakanlıkta kısa süreli de olsa bir fırtına yaşayabilirsiniz haberiniz olsun istedik…

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Sayın Erhan ARIKLI, Taşyapı’nın patronu bir kez daha Kıbrıs Türk siyasetçisini ve yönetimini yerden yere vurdu ama her nedense artık devlet erkanından yine ses seda çıkmadı. Başka bir ülkede bunlar yaşansa adamın vatandaşlığı iptal edilip deport kararı çıkardı…

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Sayın Mesut ENER, İçişleri Bakanlığı müsteşarlık görevinden hiç beklenmedik bir şekilde alınmanızın perde gerisi şifreleri çözülmeye başladı. Duyduğumuz kadarıyla bu kararı üretenler çok fazla geçmeden iade-i itibar kararını da mecburiyetten dolayı almak zorunda kalacaklar…

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Sayın Suat GÜNSEL, pek kıymetli validenizin vefatını üzüntü ile öğrendik. Merhumeye tanrıdan rahmet size ve tüm aileye sabırlar dileriz. Allah geride kalanlara sağlıklı uzun ömürler nasip etsin inşallah…

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Sayın Aziz KAYA, memleketi talan eden özellikle yabancı yatırımcılar şimdi de sizin bölgede arazi arayışlarına başladılar diye duyduk. Umarız erken teslim olmayıp burada da bölge halkını arkanıza alıp mücadeleye şimdiden hazırlık yaparsınız, aksi halde Lefke de yakın bir zamanda yavaş kent olmaktan çıkar…

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Sayın Kemal DÜRÜST, dün akşam Girne’nin çok müstesna bir otelinde kızınızın düğün törenini muhteşem bir şekilde düzenleyerek üzerinizdeki bütün yorgunlukları atmışsınız. Genç çifte ömür boyu mutluluklar dileriz bir yastıkta kocasınlar…

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Sayın Özdemir BEROVA, Yeni Ercan’da verilen yiyecek içecek ücretlerinin yabancı para birimi ile yapılması bazı vatandaşların tepkisine neden oluyor. Yaşanan sorun tamamen psikolojik ama yine de değerlendirmenizde yarar görüyoruz…

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Sayın Emirali TATLIDİL, bir vatandaş sosyal medyada sizin mekanı en pahalılar arasında gösterince haklı olarak biraz kırıldığınız gözleniyor. Kaliteden öden vermeden hizmet vermek de artık suç oldu anlaşılan, sizi bilen bilir kim bilir belki de rakipler size karşı böyle bir tezgah hazırlamış olabilir…

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